Житель Иркутска предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании кафе «Дружба»

Прокуратура Кировского района Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, который передал экстренным службам ложное сообщение о минировании кафе «Дружба».

По версии следствия, 15 июля 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил о ранее возникшей конфликтной ситуации с сотрудниками кафе «Дружба», позвонил в экстренные службы и сообщил ложную информацию о якобы минировании заведения.

Его будут судить по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.