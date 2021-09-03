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Шесть тонн песка понадобилось для восстановления размытой дождями дороги на Ольхоне

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сообщило на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», что для восстановления самого проблемного участке дороги до мыса Хобой на острове Ольхон, которую размыло дождями, потребовалось шесть тонн пескогравийной смеси.

<p>Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»</p>

Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

«От состояния дороги, ведущей к мысу Хобой, сейчас зависит не только проезд туристов, но и заготовка сена у местных жителей. Поэтому инициативу нашего лесничества поддержали сами островитяне: нам помогали с завозом материала и его распределением, утрамбовкой. Материал же на безвозмездной основе предоставила подрядная организация, ведущая работы по реконструкции дороги «Еланцы – Хужир», – рассказал Юрий Мясников, руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Напомним, в середине августа на Ольхоне прошли сильные ливни, которые размыли дорогу до Хобоя.  Объект стал непригодным для проезда и его даже пришлось временно закрыть.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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