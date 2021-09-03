Шесть тонн песка понадобилось для восстановления размытой дождями дороги на Ольхоне

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сообщило на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», что для восстановления самого проблемного участке дороги до мыса Хобой на острове Ольхон, которую размыло дождями, потребовалось шесть тонн пескогравийной смеси.

Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

«От состояния дороги, ведущей к мысу Хобой, сейчас зависит не только проезд туристов, но и заготовка сена у местных жителей. Поэтому инициативу нашего лесничества поддержали сами островитяне: нам помогали с завозом материала и его распределением, утрамбовкой. Материал же на безвозмездной основе предоставила подрядная организация, ведущая работы по реконструкции дороги «Еланцы – Хужир», – рассказал Юрий Мясников, руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Напомним, в середине августа на Ольхоне прошли сильные ливни, которые размыли дорогу до Хобоя. Объект стал непригодным для проезда и его даже пришлось временно закрыть.