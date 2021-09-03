Гостиницу и портовую инфраструктуру построят на Байкале за 1 млрд рублей

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение с компанией «Славное море» по реализации в поселке Выдрино Кабанского района проекта строительства гостиницы и портовой инфраструктуры за 1 млрд рублей, сообщается на сайте республиканского правительства.

«Сегодня подписано соглашение с компанией «Славное море», которая в поселке Выдрино реализует проект по строительству гостиницы и портовой инфраструктуры на Байкале. Там более 1 миллиарда рублей инвестиций. Земельные вопросы уже решены, земля оформлена. И данный проект заявлен с нашей стороны как резидент территории опережающего развития (ТОР), чтобы были получены налоговые преференции, предусмотрены меры поддержки по линии Дальневосточного федерального округа», –Алексей Цыденов.

Реализовывать проект планируется в два этапа. До 2024 года предусмотрено строительство гостиницы, причала и необходимой инфраструктуры для обслуживания судов, строительство водозаборной станции для снабжения проекта и населения питьевой водой. На втором этапе – строительство пункта приема туристов в зимнее и летнее время на горе Мамай. Также планируется соединение отеля и горы Мамай собственным шаттлом. Инвестор намерен начать работы уже в этом году и завершить в 2025-м.