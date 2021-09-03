Названы самые некачественные товары российских производителей

Глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям» назвал самые некачественные социально значимые товары, которые производятся в России. Это мед, пельмени и школьная форма.

«В их числе пельмени. Это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И действительно, в этой категории высока доля нарушений», – сказал Протасов.

В список попал мед, потому как в нем большое количество антибиотиков – по информации главы Роскачества это оттого, что насекомых неправильно лечат.

Что касается формы, то, по словам Максима Протасова, ткань для нее часто не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу.