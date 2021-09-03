День Байкала отметят 5 сентября в Иркутской области

На официальном портале www.baikalday.ru c 12.00 до 16.00 состоится прямая трансляция локальных мероприятий, организованных в честь праздника, сообщили SIA.RU в администрации области.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Так, в указанные часы на базе Дворца детского и юношеского творчества, Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П.Уткина, Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева, в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея пройдет «Семейный квест». Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на портале www.baikalday.ru до 4 сентября.

На улице Урицкого в областном центре состоится выставка рисунков, на которой будут представлены лучшие работы конкурса «Живи, Байкал». Так же в прямом эфире в 12.30, 13.30, 14.30 пройдет викторина с призами и подарками от партнеров праздника. Итоги уже прошедших экологических акций подведет министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Напомним, что год назад на праздновании Дня Байкала губернатор Игорь Кобзев объявил 2021-й Годом Байкала в Иркутской области.

Программа Дня Байкала проходит и в муниципалитетах Иркутской области. Она включает выставки, мастер – классы, публичные лекции ученых, игры, творческие встречи, посвященные тайнам и загадкам озера Байкал. Новый формат мероприятия позволит расширить аудиторию участников, даст возможность поучаствовать в празднике жителям других регионов России и зарубежных стран.