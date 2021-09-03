Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий (исследование есть у SIA.RU) и составил сентябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в Москве.

Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна дизайнеру по шторам – до 500 000 рублей в месяц.

Кандидату необходимо иметь среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 1 года и грамотную речь, а также понимать крой штор и уметь рассчитывать расход ткани. Среди обязанностей работника: консультация заказчика по ассортименту и услугам, выезд с каталогами на объекты, расчет стоимости работы, составление договоров и технических заданий для цеха. Для передвижения по городу работодатель предоставляет автомобиль с водителем. Заработная плата на этой вакансии состоит из оклада и процента от заказа.

На работу в семью требуется няня-гувернантка с опытом работы от 3 лет, которой будут платить до 360 000 рублей за вахту.

Для успешного трудоустройства кандидату необходимо иметь педагогическое образование не ниже среднего, опыт работы на аналогичной должности и наличие загранпаспорта. Будущей сотруднице предстоит взять на себя полный уход за 11-летней девочкой и 6-летним мальчиком в паре со второй гувернанткой, а также контроль учебной деятельности, организацию режима дня, приготовление пищи для детей и уход за вещами. Эта вакансия предполагает вахтовый метод работы – 60/30.

Доход до 300 000 рублей доступен менеджеру по экспорту.

От соискателя требуется опыт работы по экспорту продуктов питания и умение проводить успешные переговоры с первыми лицами, а также быть готовым к командировкам. Дополнительным преимуществом будет опыт работы с категорией «Напитки». В обязанности сотрудника будет входить поиск новых клиентов в других странах, полное ведение контрактов, отслеживание выполнения условий контракта, обеспечение транспортной логистики, разработка и проведение трейд-маркетинговых программ.

Столько же может получать мастер по депиляции в салоне красоты.

Работодатель ждет от кандидата высшее или среднее медицинское образование, действующие сертификаты по косметологии, опыт работы не менее 2 лет и грамотную речь. Сотруднику предстоит проводить лазерную эпиляцию и депиляцию сахаром и воском. Компания предоставляет возможность выбора удобного графика работы. Заработная плата на этой должности состоит из оклада и процента от продаж и сделанных услуг.

До 250 000 рублей может зарабатывать замерщик окон и балконов.

Кандидату необходимо иметь опыт работы от 2 лет, знать оконные системы REHAU‚ PROVEDAL‚ SLIDORS, а также быть пунктуальным и чистоплотным. Преимуществом будет рекомендация с предыдущего места работы. Сотруднику необходимо выезжать к заказчику для проведения консультации, выполнять замер объекта, составлять смету и заключать договора. Компания компенсирует расходы на проезд и мобильную связь.

В компанию, занимающуюся оптовыми продажами, требуется главный бухгалтер с опытом работы от 6 лет на аналогичной должности. Такому специалисту готовы платить до 200 000 рублей.

Для трудоустройства соискателю необходимо иметь высшее образование, знать особенности ведения бухгалтерии, заполнения документации и законодательства, уметь пользоваться программами 1С, Банк Клиент, Контур. Среди обязанностей специалиста: полное ведение бухгалтерии юридического лица, контроль и обеспечение уплаты налогов и сборов, ведение реестра предпринимательской деятельности и подготовка коммерческих предложений.

Доход до 200 000 рублей доступен врачу лечебной физической культуры.

От соискателя требуется высшее медицинское образование, действующий сертификат по специальности, опыт работы от 1 года, наличие загранпаспорта и знание английского или немецкого языка. Сотруднику необходимо проводить лечение пациентов со сколиозом по методу Шрот. Компания проводит обучение сотрудников методике гимнастики в Германии.

Столько же может получать мастер по камню на производстве рабочих поверхностей.

Среди требований работодатель указал опыт работы не менее 1 года и ответственный подход к выполнению заказов. В обязанности работника будет входить изготовление и монтаж изделий из искусственного камня.

Руководитель управления может зарабатывать 160 000 – 180 000 рублей в месяц.

Работодатель ждет от соискателя опыт создания стандартов по открытию торговых точек, внедрения операционного мерчандайзинга и бизнес-планирования, а также знания и навыки управления всеми бизнес-блоками. Обязательное требование к кандидату – стаж работы не менее 5 лет в крупной корпорации с развитой региональной структурой. Руководителю предстоит управлять отделами, выполнять планы по экономической эффективности, разрабатывать и внедрять инструменты работы и отчетности для каждого отдела и выстраивать коммуникации между подразделениями компании. Работодатель предоставляет полный соцпакет.

В мебельную компанию требуется конструктор-технолог корпусной мебели, которому готовы платить до 170 000 рублей в месяц.

Для трудоустройства кандидату необходимо иметь среднее техническое образование и опыт работы не менее 1 года, знать Базис Мебельщик и уметь работать в технических программах. Среди обязанностей специалиста: разработка эскизов по предоставленным размерам и отправка заказа в производство.