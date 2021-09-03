ВТБ полностью перевел пенсионерам социальные выплаты от государства

ВТБ на 100% завершил перечисление единовременных государственных выплат пенсионерам, а также защитил их от списания в счет кредитов, сообщили SIA.RU в банке.

Социальная выплата в размере 10 тыс. рублей от государства поступила на счета пенсионеров – клиентов банка 2 сентября, при этом 90% зачислений проведены в утренние часы. Таким образом, ВТБ завершил перечисление господдержки пенсионерам одним из первых банков на рынке.

ВТБ также первым реализовал поручение Президента России и обеспечил защиту социальных выплат от взысканий по исполнительным документам и списаний по кредитам.

«ВТБ уделяет особое внимание поддержке клиентов старшего поколения. Мы не только в кратчайшие сроки провели зачисление государственной выплаты нашим клиентам старшего поколения, но и обеспечили их защиту от списания в счет погашения кредитов. Кроме того, со своей стороны мы начислим дополнительные 20% от размера суммы госвыплаты тем, кто в сентябре-октябре начнет получать пенсию на карту банка. Также с сентября этого года банк повысил до 7,5% ставку на остаток в сумме до 100 тыс. рублей по текущему счету для этой категории клиентов: таким образом, пенсионеры смогут получить повышенный доход на остаток по карте, не открывая вклад или накопительный счет», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.