Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличен до 3600 кубометров в секунду

Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов приняло решение увеличить сброс воды на Иркутской ГЭС до 3600 кубических метров в секунду, сообщает мэрия.

Каждые 100 кубометров прибавляют примерно 10 сантиметров уровня реки Ангары. Так, 3 сентября, после того, как был увеличен сброс, уровень вырос на 13 сантиметров. «Вынуждены констатировать, что в ближайшие дни в соответствии с принятым решением прогнозируем повышение еще примерно на 10-20 см», – говорится в сообщении администрации.

Необходимость повышения сбросных расходов через иркутский гидроузел обусловлена ростом уровня воды в озере Байкал. Аварийно-спасательные службы продолжают мониторинг уровня Ангары.