Назначен новый главврач Усть-Кутской районной больницы

Министерство здравоохранения Иркутской области назначило нового главного врача Усть-Кутской районной больницы – им стал Александр Енговатых, сообщил на своей странице в Facebook глава территории Сергей Анисимов.

«С Усть-Кутской районной больницей и ее коллективом он знаком давно – около пяти лет Александр Евгеньевич работал в Усть-Куте первым заместителем главного врача», – отметил мэр.

Александр Енговатых 27 лет работает в медицине. В 1994 году окончил Красноярский медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Более 12 лет возглавлял Казачинско-Ленскую районную больницу.