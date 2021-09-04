Водитель Toyota Land Cruiser Prado пытался убить двоих работников «Иркутскавтодора»

СУ СК РФ по Приангарью сообщило на официальном сайте о возбуждении уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство двоих сотрудников «Иркутск автодора».

По версии следствия, ночью 6 декабря 2020 года водитель машины Toyota Land Cruiser Prado остановился перед пешеходным переходом на улице Трилиссера. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в словесную перепалку с работниками МУП «ИркутскАвтодор», переходившими дорогу. В дальнейшем конфликт перерос в драку, в ходе которой у водителя возник умысел, направленный на убийство оппонентов. Подозреваемый сел в автомобиль и умышленно совершил наезд на двоих мужчин. В результате один из них успел отскочить в сторону, второй получил телесные повреждения. После совершения преступления водитель скрылся», – сообщают следователи.

Мужчину объявили в федеральный розыск. В начале февраля 2021 года сотрудники уголовного розыска нашли его и задержали. Следователи установили, что ранее обвиняемый был судим за грабеж и вымогательство.

Иркутянина будут судить по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом», санкции которой предусматривают до 20 лет колонии.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.