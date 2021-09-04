Новости

Совершеннолетних учеников не будут принуждать вакцинироваться от COVID-19 – власти РФ

Читайте также:

Почти 700 человек вылечились от коронавируса за сутки в Иркутской области
4 сентября 2021
387 жителей Приангарья заболели коронавирусом за прошедшие сутки
3 сентября 2021

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев в рамках Восточного экономического форума заявил, что учеников, которые достигли 18 лет, не будут принуждать к обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

«Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит», – сказал он и добавил, что о недопуске не привитых к урокам «абсолютно» речи не идет.

При этом Александр Бугаев сказал, что в целом вакцинация от ковида – правильный гражданский выбор. «Мы, как представители педагогического сообщества, несем ответственность не только за себя и своих близких, но еще и за тех детей, с которыми работаем. Но это, прежде всего, внутренний выбор и решение человека, никто никого ни к чему не принуждает», – пояснил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4207)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании