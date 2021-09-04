Совершеннолетних учеников не будут принуждать вакцинироваться от COVID-19 – власти РФ

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев в рамках Восточного экономического форума заявил, что учеников, которые достигли 18 лет, не будут принуждать к обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

«Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит», – сказал он и добавил, что о недопуске не привитых к урокам «абсолютно» речи не идет.

При этом Александр Бугаев сказал, что в целом вакцинация от ковида – правильный гражданский выбор. «Мы, как представители педагогического сообщества, несем ответственность не только за себя и своих близких, но еще и за тех детей, с которыми работаем. Но это, прежде всего, внутренний выбор и решение человека, никто никого ни к чему не принуждает», – пояснил он.