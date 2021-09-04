Новости

Почти 700 человек вылечились от коронавируса за сутки в Иркутской области

Региональный оперштаб опубликовал данные, согласно которым за последние сутки в Иркутской области от коронавируса вылечились 659 человек.

Заболели за день 384 человека, умерли непосредственно от болезни – 15. Всего с начала пандемии в регионе официально зафиксировано 99,7 тысячи случаев заболевания.

Лидер по суточному приросту – Иркутск, где за день заболел 121 человек. В тройке территорий с наибольшим приростом больных также Братск – 37, Иркутский район – 33.

Читайте также:

Совершеннолетних учеников не будут принуждать вакцинироваться от COVID-19 – власти РФ
4 сентября 2021
387 жителей Приангарья заболели коронавирусом за прошедшие сутки
3 сентября 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4207)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании