Власти РФ субсидируют 15 авиамаршрутов из регионов Дальнего Востока в Иркутск и Бодайбо

Правительство России сообщило в своем telegram-канале о намерении субсидировать 15 авиамаршрутов на сумму 400 млн рублей из регионов Дальневосточного Федерального округа в Иркутск и Бодайбо. Ранее, по словам властей, перевозки по этим маршрутам не выполнялись.

Согласно программе, в Бодайбо будет организован только один авиамаршрут – из Якутска.

Остальные 14 – будут связаны с Иркутском. Самолеты в столицу Приангарья будут летать из городов Айхала, Ленска, Нерюнгри, поселка Витим в Якутии. Из сел Газимурский завод, Менза, Кыра, городов Краснокаменска, Читы в Забайкалье,

Кроме того, из поселков Кырен, Усть-Баргузин, города Улан-Удэ в Республике Бурятия, города Благовещенска Амурской области и из Магадана.