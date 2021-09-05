Современный стрелковый комплекс может появиться в Ленинском районе Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов дал поручение рассмотреть возможность размещения современного стрелкового комплекса в рамках спортивного кластера, строительство которого запланировано в Ленинском округе, сообщает городская администрация.

С предложением построить в столице Приангарья такой объект к главе обратился серебряный призер Олимпиады, стрелок Артем Черноусов.

«Иркутску нужен современный стрелковый комплекс, аналогичный тем, которые есть в Московской и Липецкой областях. Тогда к нам будут переезжать перспективные спортсмены из других городов, выступать за честь нашего города», – пояснил он.