Иркутск вошел в ТОП-15 городов РФ с самыми дорогими малометражными квартирами

Аналитики федерального портала «Мир квартир» составили рейтинг городов с самыми дорогими квартирами-студиями и однокомнатными квартирами на вторичном рынке площадью до 32 квадратных метров, в список вошел Иркутск.

Столица Приангарья разметилась на 15-й строчке списка, такая квартира здесь в среднем стоит 2,68 млн рублей, подобное жилье с августа 2020 года в Иркутске подорожало на 21,6%.

В тройке лидеров рейтинга Москва, Сочи и Санкт-Петербург, где квартиры-малометражки стоят 7,69, 6,24 и 4,96 млн рублей соответственно. Значительнее всего подорожало за год подобное жилье в Сочи – на 78,3%.