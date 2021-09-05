Расселение жителей Ангарска из хрущевок оценили в 68 млрд рублей

Эксперты оценили расселение жителей города Ангарска Иркутской области из хрущевок в 68 млрд рублей, сообщает мэрия Ангарского городского округа.

Сумма была озвучена на презентации первого в России мастер-плана развития территории с высокой паводковой и сейсмической активностью – Ангарска. Проект представили в рамках V Всероссийского форума «Среда для жизни: город и вода» в Нижнем Новгороде премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Мастер-план включает решения по расселению домов с дефицитом сейсмостойкости на территории Ангарска. Перед властями стоит важная задача – обеспечение жителей «хрущёвок» современным, надёжным, удобным жильём. На решение вопросов по расселению домов с дефицитом сейсмостойкости, по оценкам специалистов, необходимо порядка 68 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Частью мастер-плана стал также дизайн-проект участка набережной реки Китой, который соединит два существующих отрезка на Старице и Кирова, таким образом, создавая эко-парк в пойме. Планируется, что различные зоны эко-парка будут объединены вело-пешеходными пандусами и спусками в пойму. Для сохранения связанности площадок в период подтоплений предлагается сооружение мостков, объединяющих набережные.

Общая площадь панируемого благоустройства – 57 га с лесным массивом площадью 17 га. Для реализации проекта по берегоукреплению и благоустройству необходимо 2,6 млрд рублей.