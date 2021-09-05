Прививка может защитить от разнообразных штаммов коронавируса – Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявила, что привившиеся от коронавируса люди будут с «высокой долей вероятности» защищены от многочисленных штаммов коронавируса.

«Их может быть бесконечное множество, главное, чтобы мы были защищены от них. А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности», – сказала она.

По данным на 5 сентября, в Иркутской области полный курс вакцинации прошли 515,8 тысячи человек, первым компонентом привились 598,4 тысячи людей. Больше всего в регионе привилось жителей Иркутска – 198,8 тысячи человек, меньше всего привитых в Катангском районе – 1,3 тысячи.