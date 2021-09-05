Первый за 25 лет Дом культуры построят в селе Молька за 100 млн рублей

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в селе Молька Усть-Удинского района построят первый за 25 лет Дом культуры, цена контракта – более 100 млн рублей.

Объект строится за счет средств областного и местного бюджетов с марта 2020 года, он будет рассчитан на 150 мест. Прежнее аварийное здание было разобрано в конце прошлого века, с тех пор в селе культурного учреждения не было.

«На объекте завершены внешние отделочные работы, на 90% выполнены внутренние электромонтажные работы, монтаж сетей отопления, вентиляции. Ведется внутренняя отделка и работы по прокладке теплотрассы, закуплено оборудование», – говорится в сообщении. Подрядчик намерен завершить работы до 1 ноября текущего года.

На территории Дома культуры будет возведен монумент, посвященный участникам Великой Отечественной войны.