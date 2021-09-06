Падение частного спроса угрожает внезапным кризисом

Его можно будет сравнить с Великой депрессией 1930-х годов, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Скоро мы можем увидеть признаки «дефляционного шока» с резким падением частного спроса, который в истории встречался и в начале Великой депрессии 1930-х годов, и в начале кризиса 2008 года.

Спрос начнет резко сжиматься, инфляционное давление при этом останется очень высоким, и ситуация при этом будет усугубляться скорее всего ужесточением денежно-кредитной политики центральных банков.

«Далее мир столкнется с затяжной стагфляцией на несколько лет в лучшем случае или даже разрушением привычных форматов финансового сектора экономики», – прогнозирует эксперт.