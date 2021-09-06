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Еженедельные экскурсии возобновляются в галерее Виктора Бронштейна c 8 сентября

Каждую среду в 18:30 посетителям вновь станут доступны традиционные экскурсии по постоянной экспозиции с работами Даши Намдакова, сообщили SIA.RU в пресс-службе.  

Здесь можно увидеть монументальные скульптурные композиции, созданные мастером в разные годы, и проследить, как менялся его авторский стиль на протяжении времени. В формате выставки представлены авторские куклы семьи Даши Намдакова.  

Экскурсоводы расскажут о разных периодах творчества скульптора, истории создания работ, ключевых образах и сюжетах. В связи с эпидемиологической ситуацией в зале могут находиться не более 15 человек, поэтому еженедельную экскурсию можно посетить только по предварительной записи.  

Для безопасности посетителей залы закрываются для других гостей. Сохраняются требования по обязательному масочному режиму. В галерее регулярно проводится дезинфекция входных зон, лестниц, выставочных залов и туалетных комнат. Все поверхности обрабатываются антисептическими средствами, сотрудники работают в масках. 

Кроме еженедельных экскурсий по предварительному бронированию доступны индивидуальные и групповые экскурсии. 

Стоимость еженедельной экскурсии по постоянной экспозиции – 50–150 рублей. Записаться можно по телефону: (3952) 75-60-30. Галерея находится по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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