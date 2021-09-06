Еженедельные экскурсии возобновляются в галерее Виктора Бронштейна c 8 сентября

Каждую среду в 18:30 посетителям вновь станут доступны традиционные экскурсии по постоянной экспозиции с работами Даши Намдакова, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Здесь можно увидеть монументальные скульптурные композиции, созданные мастером в разные годы, и проследить, как менялся его авторский стиль на протяжении времени. В формате выставки представлены авторские куклы семьи Даши Намдакова.

Экскурсоводы расскажут о разных периодах творчества скульптора, истории создания работ, ключевых образах и сюжетах. В связи с эпидемиологической ситуацией в зале могут находиться не более 15 человек, поэтому еженедельную экскурсию можно посетить только по предварительной записи.

Для безопасности посетителей залы закрываются для других гостей. Сохраняются требования по обязательному масочному режиму. В галерее регулярно проводится дезинфекция входных зон, лестниц, выставочных залов и туалетных комнат. Все поверхности обрабатываются антисептическими средствами, сотрудники работают в масках.

Кроме еженедельных экскурсий по предварительному бронированию доступны индивидуальные и групповые экскурсии.