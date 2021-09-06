Два лесных пожара ликвидировали в Иркутской области за прошедшие сутки

Новых возгораний не обнаружено, сообщили SIA.RU в администрации области.

Ликвидирован крупный пожар на площади 1500 га, зарегистрированный 29 августа в Катангском районе. Также потушено возгорание площадью два гектара, обнаруженное 4 сентября в Жигаловском районе.

В полностью локализованном состоянии на вечер 5 сентября было восемь пожаров на общей площади 25231 га, все в Катангском районе. Площадь активного горения составляла 19,11 га.

В тушении лесных пожаров 5 сентября было задействовано 382 человека (281 пожарный-десантник, 91 работник лесопожарных станций и арендаторов лесных участков) и восемь единиц наземной техники.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 587 лесных пожаров. Это на 329 случаев меньше, чем на эту дату в прошлом году.