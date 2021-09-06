Участников вечеринки на парковке «Яркомолла» задержали

На текущий момент опрошены по меньшей мере 20 молодых людей, сообщили SIA.RU в полиции.

Некоторые из них принесли извинения иркутянам и правоохранителям за свои поступки. Однако, нашлись и те, кто отрицали свое участие, несмотря на то что оказались запечатлены на видео своими же друзьями, а съемка почти сразу была размещена в сети.

Наиболее злостные нарушители помещены в спецприемник.

Полиция продолжает работать над выяснением всех обстоятельств инцидента и принимать в отношении виновных лиц меры реагирования в строгом соответствии с действующим законодательством.