Между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр – Шойгу

В центрах будут проводить глубокую переработку промышленного или сельскохозяйственного сырья, сообщает РБК.

Производственно-логистические центры или кластеры с непосредственным доступом к транспортной артерии – «Кедровому тракту» – создадут практически безбарьерную среду для перемещения материалов и компонентов между участниками производственных цепочек, примерно как полуфабрикаты свободно перемещаются между цехами на производстве. Это будет очень серьезный стимул для развития промышленности в виде доступа к внутреннему и внешним рынкам сбыта.

Все это будет скоррелировано с ресурсными возможностями, которые огромны в Сибирском регионе, и спектр их очень широк.

«Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста «Медь и электротехника». Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью», – говорит министр оборы РФ Сергей Шойгу.

В этом же районе может быть создан кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия, – «Алюминиевая долина».