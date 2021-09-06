«Газпром» и Иркутская область подписали первый этап Программы развития газоснабжения и газификации отдельных районов региона

Он рассчитан на 2021-2025 годы, сообщили SIA.RU в администрации области.

В Программе отражены стратегические вопросы развития газоснабжения и газификации Иркутской области, подготовки к приему газа в населенных пунктах, подлежащих газификации после начала подачи газа в поселок Жигалово, и строительства участка магистрального газопровода от Ковыктинского месторождения.

Согласно документу, инвестиции Группы «Газпром», в том числе компании «Газпром газификация» (единый оператор газификации), предусмотрены в объеме 20,6 млрд руб.