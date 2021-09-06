В жизни БрАЗа начался новый этап – Виктор Манн

Технический директор РУСАЛа Виктор Манн провел рабочее совещание на БрАЗе, сообщает Братская студия телевидения.

О кардинальной перестройке четырёх сибирских алюминиевых заводов компания РУСАЛ заявила в конце марта. Новое производство планируется запустить в Братске, Новокузнецке, Красноярске и Шелехове. В частности, на БрАЗе, работающем с 1966 года, с нуля будут возведены новые корпуса, оборудованные электролизерами РА-550. Это собственная разработка ИТЦ РУСАЛа.

По словам Виктора Манна, перевод 50% производства на технологию обожженного анода – новый этап в жизни БрАЗа. Это позволит добиться гигантского экологического эффекта при сохранении нынешних объемов выработки алюминия, которые составляют чуть больше миллиона тонн в год.

Таким образом, половина Братского алюминиевого завода станет одним из чистейших производств в мире, уверен технический директор РУСАЛа.

Остальные корпуса будут полностью переведены на технологию ЭкоСодерберг, что также позволит кардинально снизить выбросы по фтору, пыли, парниковым газам. А также за счет разработки и применения альтернативного пека и новых технических решений выбросы бенз(а)пирена сократятся на 80%.