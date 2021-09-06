15% россиян никогда не брали кредиты

Доля россиян, не обремененных кредитами, не меняется с 2015 года, сообщает RT со ссылкой на исследование НБКИ.

По мнению директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, люди могут не брать кредиты по многим причинам.

«Если человек живёт в маленьком селе, при своём натуральном хозяйстве, а у нас огромные территории, таких людей очень много. Вторая группа – это низкодоходное население, которое понимает, что в принципе вернуть этот кредит не может. В основном это именно такой контингент. Это две наиболее распространённые категории. Ещё есть чисто психологические причины, а также конфессиональные», – заключил экономист.