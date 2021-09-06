Более 70% россиян указывают в резюме зарплату меньше, чем им готовы платить

Конкретная денежная сумма в резюме увеличивает шансы на трудоустройство: 37% работодателей в первую очередь рассматривают резюме с указанными зарплатными ожиданиями. Каждый второй работодатель (52%) рассматривает в общем порядке все резюме, независимо от того, указан ли в них оклад, на который претендует соискатель. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob (есть у SIA.RU) приняли участие 1000 рекрутеров из всех округов страны.

Кандидатов, претендующих на больший оклад, чем указано в вакансии, рассматривает 74% работодателей, причем 51% поступает так всегда, а 23% – лишь в отношении некоторых позиций (чаще всего упоминались руководители, представители IT-специальностей и менеджеры по продажам). «Стараемся гибко подходить к оплате труда: если специалист высококвалифицированный, то такой подход себя оправдает», – комментируют представители компаний. Лишь 1 из 6 работодателей (18%) вообще не рассматривает соискателей, претендующих на больший оклад, чем указано в вакансии. Чаще всего это государственные предприятия и бюджетные учреждения с жестким штатным расписанием.

По сравнению с 2011 годом стало вдвое больше работодателей, которые рассматривают всех кандидатов, претендующих на уровень зарплаты выше указанного в вакансии (24% десять лет назад и 51% сегодня).

Какими же знаниями и умениями обладают кандидаты, которым работодатели готовы платить больше, чем планировали? По результатам опроса SuperJob, компании принимают на работу более «дорогих» специалистов, если они обладают высокой квалификацией и серьезным опытом работы – эти качества указали 36% и 24% рекрутеров соответственно. За все остальные особенности бизнес переплачивает гораздо реже: за дополнительные умения и высокий уровень образования кандидата брали на работу с зарплатой выше указанной в вакансии по 6% работодателей, за инициативность – 4%, за амбициозность – 3%. Еще 3% работодателей приняли решение платить больше, когда соискатель доказал, что зарплата, указанная в вакансии, ниже рыночной. По 2% работодателей назначали более высокие, чем планировалось, оклады тем, кто имеет отличные рекомендации, готов брать на себя ответственность и является действительно уникальным специалистом. Другие качества назвали 16% – в их числе наличие собственной клиентской базы, доказанные результаты на предыдущем месте работы и предложения по улучшению деятельности компании.