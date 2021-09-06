Землетрясение произошло в Иркутской области 6 сентября

Эпицентр находился в Нижнеудинском районе.

Как сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области, сейсмособытие произошло в 15:47 по иркутскому времени. Эпицентр расположен на границе Нижнеудинского и Окинского районов

Магнитуда в эпицентре достигала 7,6 баллов.

Толчки в 3-4 балла ощущались в Иркутске, в 3 балла в Нижнеудинске.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.