Три финалиста онлайн-курса «Школа JavaScript-разработчиков» для людей с инвалидностью пройдут стажировку в Росбанке

В августе 2021 года завершилось обучение первого потока студентов онлайн-курса Росбанка и благотворительного фонда «Действуй» - «Школа JavaScript-разработчиков» для людей с инвалидностью. Цель школы — предоставить людям с инвалидностью из разных регионов России равные возможности для получения востребованной профессии в сфере ИТ, рассказали SIA.RU в пресс-службе Росбанка.

В течение 2 месяцев молодые люди со всей России обучались программированию с нуля, собирали профессиональное портфолио, чтобы по итогам побороться за стажировку в Росбанке. Программа включала в себя блоки, посвященные программному окружению и первым скриптам, основам JS, функциям, объектам и библиотекам данных, объектной модели JS, Web IP и Document Object Model, обработке событий и работе с формами и другим аспектам JavaScript.

Для курса разработчиков была подготовлена специальная площадка с автоматической проверкой домашних заданий: после успешного выполнения каждого задания обучающимся открывался следующий этап теории и практики, что позволяло гибко управлять временем обучения в течение всей программы.

Участникам программы обучения была доступна менторская поддержка со стороны экспертов, комфортное обучение в дистанционном формате, общение внутри коммьюнити.

Преподавателями на курсе выступили Ильназ Гильязов, технический директор aims (проекты в сфере финтех для России, США и Великобритании), и Игорь Поляков, тимлид команды кредитного конвейера для юридических лиц Росбанка.

По итогам образовательной программы 3 разработчика получили возможность пройти стажировку в Росбанке, а 5 участников были награждены профессиональными 27-дюймовыми мониторами для своей дальнейшей комфортной работы.

«Следуя культуре Societe Generale, Росбанк стремится поддерживать уязвимые группы и предоставлять широкие возможности специалистам, в том числе для обучения и профессионального развития. Развитие инклюзивности дает бизнесу новые возможности. Чем более разнообразна команда, тем более инновационные и эффективные решения она предлагает, и тем большее количество наших клиентов мы можем услышать. Если мы обслуживаем совершенно разных клиентов, то мы сами как компания должны представлять это многообразие. Полностью дистанционный формат обучения дал нам возможность объединить учеников школы со всех регионов России, таким образом, мы открыли новые горизонты для поиска талантов», - отметила директор по персоналу Росбанка Мария Мосина.