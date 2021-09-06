Разрушений зданий после землетрясения в Приангарье пока не обнаружено

ГУ МЧС России по региону сообщило, что после землетрясения в Иркутской области пока не было обнаружено разрушений зданий, пострадавшие отсутствуют.

«При уточнении информации в формате видео конференции с ЕДДС муниципальных образований, данных по пострадавшим и разрушениям нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», – отметили в МЧС.

Всего на обследовании зданий в населенных пунктах задействованы 10 групп от муниципальных образований с привлечением 29 человек, 10 единиц техники.

Напомним, сейсмособытие произошло в 15:47 по местному времени, его почувствовали в восьми муниципалитетах Приангарья. Эпицентр землетрясения находился в Нижнеудинском районе Иркутской области.