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Внутриквартальный проезд закроют в городке ИВВАИУ в Иркутске

Это связано с проведением аварийных работ на сети водопровода, сообщили SIA.RU в мэрии. 

С 8:00 9 сентября по 24:00 10 сентября внутриквартальный проезд вблизи дома № 176к199 по улице Советская временно закрыт для движения.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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