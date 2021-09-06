Детсад в Балаганске, который построили со 2-й попытки, откроют в ноябре

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagtam, что детский сад-долгострой в поселке Балаганск, с возведением которого не справился первый подрядчик, откроют в ноябре 2021 года.

«В Балаганске побывал на стройплощадке детсада на 110 мест. Объект проблемный. Долгострой. Первый подрядчик со своим обязанностями не справился. Контракт расторгли. Сейчас определён новый подрядчик. Открыть сад должны в ноябре», – сообщил глава региона.

Кроме того, 10 сентября в Балаганске откроют и музыкальную школу в новом здании, которое строили по федеральной программе. «Здесь будет два музыкальных отделения: народное и по классу фортепиано. Планируют открыть ещё два – по ИЗО и хореографии», – сообщил Кобзев.