Ливневую канализацию установили на улице Загоскина в Иркутске

Это труба диаметром 1000 мм и длиной 44 метра, сообщили SIA.RU в мэрии.

– Месяц назад мы обустроили ливневую канализацию на улице Канской, и уже можно отметить, что в последние ливневые дожди вода на данном участке не собиралась. Сегодня такие же работы провели на Загоскина. Это позволит в дальнейшем избежать подтопления частного сектора не только на этих улицах, но и на Трилиссера и Ядринцева, – подчеркнул директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

Напомним, в июле мэр Иркутска Руслан Болотов дал поручение решить проблему регулярного подтопления жилых домов на улицах Канской и Загоскина. За этот период был выполнен весь необходимый комплекс работ по отводу воды с данной территории в общую ливневую канализацию на улицах Советской и Красноярской. Данный вопрос находился на контроле депутатов городской Думы. Они неоднократно встречались с жителями, участвовали в определении возможностей устранения подтоплений.