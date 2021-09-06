С 6 сентября 2021 года АТБ изменил условия кредитования, теперь минимальная ставка 5,5% годовых действует не только при оформлении стандартного потребительского кредита наличными, но и при рефинансировании кредитов, оформленных ранее в других банках.

АТБ предлагает выгодные условия по тарифному плану «Рефинансирование» для тех, кто желает снизить процентную ставку или хочет объединить сразу несколько ежемесячных платежей по кредитам в один.

Главные плюсы рефинансирования:

финансовая нагрузка снижается благодаря понижению процентной ставки;

рефинансирование может помочь вам вывести из-под залога ваше имущество;

возможность получить дополнительную сумму «на руки» для траты на любые цели.

«Мы предлагаем каждому клиенту воспользоваться возможностью оформить новый кредит или рефинансировать действующий кредит в стороннем банке по минимальной процентной ставке. При этом для нас нет разницы: заемщик может быть сотрудником бюджетной организации, участником зарплатного проекта, действующим или новым клиентом АТБ. Специалисты банка проконсультируют по всем предложениям и помогут подобрать самое выгодное именно для вас», - рассказал директор департамента развития кредитных и премиальных продуктов АТБ Сергей Конев.

Оформите кредит на любые цели до 15 млн на сайте банка, в Интернет-банке и Мобильном приложении АТБ, а также в любом офисе или по номеру горячей линии – 8-800-775 – 88 – 88 (звонок по России бесплатный).