Иван Ургант показал символ успеха по версии А-Клуба. Им стала чёрная резиновая уточка

Альфа-Банк снял ролик для А-Клуба, где Иван Ургант разговаривает с чёрной резиновой уточкой. Герой Урганта иронизирует над стереотипами роскоши. По его мнению, успех не измеряется баррелями, деньгами и связями, а выражается в умении оставаться самим собой.

«Мы подумали, что чёрная резиновая уточка позволяет выйти за рамки шаблонов, в ней есть добрая ирония над привычными символами успеха. Она способна удивить даже тех, у кого всё есть. Уверены, что каждый найдёт в ней что-то своё», — отметила Алина Назарова, руководитель А-Клуба.

А-Клуб – закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, предлагающее передовые решения по управлению частным капиталом. Ранее А-Клуб отказался от связки Private Banking в своем названии, ориентируясь на новые ценности: экспертность и создание бизнес-сообщества с общими интересами. Новый символ успеха будет постепенно передаваться членам А-Клуба в качестве персонального подарка.