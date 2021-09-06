Альфа-Банк запустил бесплатную бухгалтерию для ИП на патенте

Альфа-Банк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для индивидуальных предпринимателей на патенте.

Патентная система, или патент — специальный режим налогообложения для малого бизнеса. Он работает как подписка на выбранный период, то есть, сумма налога не зависит от фактических доходов предпринимателя.

Однако патентная система имеет свою специфику. Разобраться в ней поможет Альфа-Банк. Всё уже распланировано: все предстоящие платежи в бюджет — в удобном календаре. Предпринимателю остается только в два клика сформировать платежку.

«Альфа-Банк помогает клиентам сократить затраты на бухгалтерию и сфокусировать ресурсы на развитии своего бизнеса», — отметила руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Чтобы начать пользоваться сервисом, предпринимателю нужно приготовить патент (документ, выданный в ФНС), войти в интернет-банк Альфы и подключить сервис «Бухгалтерия» за минуту.