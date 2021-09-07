Клиентам ВТБ Private Banking будут доступны эксклюзивные мероприятия «Росконгресса»

VIP-клиенты банка ВТБ получат приоритетный доступ на спортивные мероприятия крупнейших экономических форумов и другие спортивные программы Фонда Росконгресс. В свою очередь, для членов Roscongress Sport Club станут доступны привилегии партнеров и мероприятия ВТБ Private Banking. Соглашение об этом подписано на Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке.

Документ подписали старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и генеральный директор «РК-Спорт» Сергей Москвитин.

Клиенты ВТБ Private Banking в рамках соглашения смогут стать участниками мероприятий, организуемых Roscongress Sport Club, по более чем 12 видам спорта. Они проводятся при поддержке всероссийских спортивных федераций, ведущих спортивных клубов и лиг, а также крупных отечественных компаний. В числе таких мероприятий — гала-матчи по баскетболу и хоккею, турниры по теннису, гольфу, сквошу, конкуру, а также другим видам спорта. Спортивные события организованы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах проведения экономических форумов «Росконгресса». Члены и спикеры Roscongress Sport Club получат доступ к образовательным, дискуссионным и деловым мероприятиям, проводимым для VIP-клиентов банка ВТБ.

«Private banking сегодня — уже не просто банковское обслуживание и предоставление финансовых услуг. Это также формирование новых возможностей, lifestyle-решений, нефинансовых сервисов, интересных клиентам и их семьям. Совместно с ведущей конгрессно-выставочной площадкой мы будем помогать нашим клиентам получать новый опыт, узнавать интересных людей, поддерживать активный образ жизни и расширять горизонты своих интересов», — отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер.

«Спорт является универсальной средой, объединяющей лидеров политики, бизнеса и других сфер. Спортивные программы Фонда Росконгресс стали востребованной площадкой как для неформальных коммуникаций, так и для продвижения компаний, территорий и проектов. Уверен, что данное сотрудничество откроет новые сервисы и возможности для участников экономических форумов и клиентов ВТБ Private Banking», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Фонд «Росконгресс» — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Roscongress Sport Club — сообщество клубного формата, объединяющее премиальных участников деловых мероприятий Фонда «Росконгресс», неравнодушных к спорту. Программа клуба включает мероприятия в более чем 12 видах спорта, которые проводятся при поддержке всероссийских спортивных федераций, ведущих спортивных клубов и лиг, а также крупных российских компаний.