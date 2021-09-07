Антон Дроздов, ПСБ: импакт-проекты – новые инструменты капитализации для социальных перемен

Заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов выступил на сессии «Импакт-инвестиции. Готово ли государство доверить частным партнерам решение социальных задач?», прошедшей в рамках Восточного экономического форума. Мероприятие было посвящено перспективам дальнейшего развития импакт-инвестиций от основных участников: государства и бизнеса. Спикерами сессии также стали представители государственных структур, банковского сообщества и руководители компаний.

В своем выступлении Антон Дроздов отметил, что пандемия показала необходимость импакт-проектов как новой модели государственно-частного партнерства. «Импакт-проекты – это проекты, нацеленные на реализацию национальных целей и требующие внебюджетных инвестиций, их результат выражается в количественных и качественных показателях социального эффекта для общества. В таких проектах метрики стоимости напрямую связаны с финальными целями реализуемой программы. В целом, во всем мире насчитывается не более 200 импакт-проектов, реализуемых в 30 странах».

Топ-менеджер ПСБ указал, что инвесторы в первую очередь заинтересованы в доходности проекта, а государство - в социальном эффекте. Поэтому на этапе развития механизмов реализации подобных проектов социального воздействия необходимы агенты, которыми могут становиться банки. Целевым показателем роли банков является максимизация частных инвестиций в импакт-проекты. «Инвесторы не готовы отказаться от принципа возвратности, но уже настроены думать о социальной ответственности, поэтому одним из наиболее актуальных механизмов по привлечению частного капитала в проекты социального воздействия являются social impact bonds, то есть социальные облигации», - пояснил Антон Дроздов.

Для того, чтобы масштабировать количество и качество импакт-проектов, отметил топ-менеджер, необходимо объяснить всем сторонам их суть и убедить, что именно такие проекты обречены на успех: «И ПСБ готов принять активное участие в этой работе, став оператором и площадкой для структурирования импакт-проектов и участвуя в разработке нормативной правовой базы для их развития и продвижения».

В заключение спикер ПСБ сказал, что импакт-проекты – это новые инструменты капитализации для социальных перемен, а эффективное взаимодействие частного сектора и государства является залогом успешного привлечения инвестиций в подобные проекты и прозрачности распределения государственных средств.