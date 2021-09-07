Группа ПСБ нарастила привлечение средств частных инвесторов более чем на треть за I полугодие 2021

В первом полугодии 2021 года инвестиционное подразделение группы ПСБ - ПСБ-Брокер и управляющая компания «Промсвязь» - нарастили объем клиентских средств более чем на треть.

Активы частных инвесторов под управлением УК «Промсвязь» увеличились на 35% - до 29 млрд рублей. Клиентские средства ПСБ-Брокера выросли на 34% - до 47,8 млрд рублей. С начала года число частных инвесторов-клиентов группы ПСБ увеличилось на 38%. Наибольший рост интереса к инвестициям наблюдается в крупных городах. Так, в I полугодии 2021 года основной спрос на инвестиционные продукты Группы ПСБ пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Казань. Наиболее популярными среди частных инвесторов остаются брокерские счета - на них приходится 56% от общего объема всех клиентских активов. На втором месте - паевые инвестиционные фонды (ПИФы) под управлением УК "Промсвязь": на них приходится почти 34% от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте. Значительный приток средств был отмечен в открытые паевые фонды, наибольшей популярностью пользовались фонды смешанных инвестиций. При этом в 1 полугодии набольшую доходность показали открытый ПИФ "Промсвязь – Акции" (15,54% за январь-июнь 2021г.) и открытый ПИФ "Промсвязь – Перспективные вложения" (15,97% за январь-июнь 2021г.)

«Мы видим колоссальный интерес частных клиентов к инвестициям, что связано с впечатляющей динамикой фондового рынка и доступностью биржевой инфраструктуры: инвестировать в ценные бумаги можно с мобильного телефона, имея небольшие суммы на счете. Кроме того, расширяется инструментарий фондового рынка, что позволяет частным инвесторам подобрать активы не только с сопоставимым соотношением риска к доходности, но и максимально диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Предложение группы ПСБ для частных инвесторов строится на трех принципах: надежная цифровая инфраструктура, качественная сервисная поддержка, широкая линейка инвестиционных продуктов для всех типов клиентов. Все это обеспечивает нам двузначные темпы притока клиентов в последние годы», - отмечает директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.