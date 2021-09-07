ПСБ поддержал выставку «Романовы» в филиале Исторического музея в Туле

В филиале Государственного исторического музея в Туле при поддержке ПСБ открылась выставка «Романовы», посвященная истории знаменитой царской династии.



В церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, генеральный директор Императорского Тульского оружейного завода Илья Курилов, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Они стали первыми посетителями выставки.

Председатель ПСБ Петр Фрадков выступил на церемонии открытия с приветственным словом: «В последние десятилетия сфера культуры рассматривается как важный сектор экономики, который обеспечивает рост занятости, развитие наукоемких отраслей, приток туристов в регионы и их развитие. Поддержка отечественных музеев в их многогранной просветительской работе стала доброй традицией для ПСБ. Мы высоко ценим тот вклад, который вносит Государственный исторический музей в популяризацию российского историко-культурного наследия. Уверен, выставка вызовет большой интерес не только у жителей Тулы, но и у гостей города, станет заметным событием культурной жизни региона и страны».



«Это вторая большая выставка, которую мы открываем в филиале Исторического музея в Туле, и посвящена она правителям династии Романовых. Благодаря поддержке банка ПСБ мы смогли привезти в Тулу великолепную коллекцию, представляющую три века российской истории. Уверен, что выставка будет интересна тулякам и гостям города. Тула, оружейная столица России, никогда не была обделена вниманием царственных особ и обязательно входила в маршруты больших путешествий российских монархов», – отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.



«Символично, что эта выставка проходит в год 300-летия Российской империи. За три века правления Романовых наша страна прошла серьёзный путь, стала поистине могучей державой. И эта выставка – уникальная возможность увидеть реликвии царской династии. Несомненно, она будет способствовать повышению интереса к истории Отечества у наших граждан», – подчеркнул Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



На выставке «Романовы» представлены семейные ценности Романовых, их портреты, исторические документы и артефакты, ордена и медали, оружие, изделия тульских мастеров, которые они коллекционировали, памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея. Часть этого собрания хранится в Государственном историческом музее и представлена на выставке в Туле – порядка 400 предметов.