Реалист Банк сообщает о раскрытии финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие

Реалист Банк в первом полугодии 2021 года продемонстрировал высокие финансовые результаты. В частности, прибыль банка за отчетный период составила 251 206 тыс. рублей, что на 45,7% больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Чистые процентные доходы составили 985 731 тыс. рублей, а чистые операционные доходы – 947 975 тыс. рублей, показав рост по сравнению с первым полугодием 2020 года на 85,4% и 39,4% соответственно.

Активы банка в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 4,6%, достигнув показателя 18 498 841 тыс. рублей.

Кроме того, на 7% вырос капитал банка, составив 4 065 779 тыс. рублей. Реалист Банк также нарастил портфель ценных бумаг до 1 677 973 тыс. рублей, что на 82,7% больше, чем по итогам первого полугодия 2020 года.

При этом кредитные вложения увеличились на 11,3%, достигнув 14 469 639 тыс. рублей.