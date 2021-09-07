20% кешбэк по картам VISA для новых клиентов Росбанка

С 1 сентября по 30 ноября 2021 года за покупки у компаний-партнеров держателям карт VISA Росбанка будет начисляться кешбэк 20%, сообщили SIA.RU в пресс-службе Росбанка.

Партнеры, участвующие в акции:

сеть гипермаркетов «Лента»

интернет-магазин Ozon

сервис доставки еды Delivery Club

Аптеки 36.6

Аптеки Горздрав

сеть гипермаркетов «Самбери» и «Броско маркет»

Максимальная сумма кешбэка за покупки у каждого партнера составляет 3 000 руб. в месяц.

Чтобы активировать кешбэк, необходимо зайти в новое приложение РОСБАНК Онлайн в раздел «Спецпредложения», выбрать интересующие предложения и нажать кнопку «+» или «Подключить».

Акция действует для всех карт VISA при оплате у указанных партнеров после обязательной активации в РОСБАНК Онлайн. Выплата кешбэка осуществляется до конца календарного месяца, следующего за отчетным. Кешбэк учитывается по каждому партнеру отдельно, рассчитывается каждый месяц.