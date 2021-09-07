Профильная смена по агробизнес-образованию проходит в центре «Персей» в Иркутской области

150 школьников Иркутской области две недели будут изучать тонкости агробизнеса, сообщили SIA.RU в администрации области.

На сегодня 56 агробизнес-школ региона предоставляют школьникам возможности непрерывного обучения по актуальным направлениям агропромышленного комплекса.

Участники профильной смены познакомятся с основами почвоведения, агрохимии, растениеводства и агроэкологии под руководством педагогов Иркутского государственного аграрного университета и Иркутского аграрного техникума. В рамках смены также пройдут встречи участников с сельхозтоваропроизводителями Иркутской области, представителями регионального минсельхоза, экскурсии на предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности.

Учебные классы образовательного центра «Персей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое поможет ребятам применить и закрепить теоретические знания на практике. Все это для того, чтобы создать условия для комплексной профориентации, а в будущем – для привлечения кадров в региональный агропромышленный комплекс.