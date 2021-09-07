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Режим ЧС отменен в Катангском районе Иркутской области

За минувшие сутки там ликвидировано три пожара на общей площади 12862 га, сообщили SIA.RU в администрации области.

В полностью локализованном состоянии в этом муниципальном образовании на вечер 6 сентября оставалось пять очагов на общей площади 12374 га. Площадь активного горения составляла 12,75 га, сократившись на 6,36 га. Новых возгораний в лесном фонде в Иркутской области не зарегистрировано.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 587 лесных пожаров. Это на 329 случаев меньше, чем на эту дату в прошлом году.    


/ Сибирское Информационное Агентство /
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