А. Кудрин: «Госсектору пора сокращаться»

«Изменить ситуацию может приватизация, которая <...> повысит эффективность экономики в целом», – передает РБК слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Россия, как и многие другие страны, после кризиса 2008-2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, но в период посткризисного развития важно сокращать госучастие. Такое мнение в статье, опубликованной в журнале «Компания», высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет – госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», – считает он.

Как отметил Кудрин, среди десяти крупнейших российских компаний только четыре – частных. «Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием», – подчеркнул Кудрин.