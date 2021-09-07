ИНК запустила третью буровую установку Bentec HR-5000 на Западно-Аянском месторождении

ООО «Иркутская нефтяная компания» запустило в работу третью высокоавтоматизированную буровую установку стационарно-эшелонного типа Bentec HR-5000 на Западно-Аянском лицензионном участке. После трехдневных пусконаладочных работ оборудование работает в штатном режиме, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Установку ввели в эксплуатацию на кустовой площадке №81 Западно-Аянского лицензионного участка – месторождение ООО «Тихоокеанский терминал». «Буровая установка успешно прошла этап пусконаладочных работ, сейчас мы продолжаем бурение. Забой скважины на сегодня составляет 1421 м. Работы проходят в плановом режиме», – отметил директор по бурению ИНК Константин Петрухин.

Для запуска и эксплуатации буровой установки привлечена бригада «ИНК-Сервис» с большим опытом работы на месторождениях компании. Сотрудники также прошли обучение в учебном центре, организованном «ИНК-Сервис» совместно с ИрНИТУ и компанией «ДИТ».

Ранее, в апреле и июне 2021 г., две буровые установки Bentec HR-5000 запустили на Большетирском месторождении. Оборудование было спроектировано по заказу ИНК с учетом климата Восточной Сибири. Поставка еще 4 станков планируется в первой половине 2022 г.