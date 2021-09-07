Ущерб от энерговоров в Иркутской области составил 6 млн рублей

Во втором квартале 2021 года Иркутская электросетевая компания выявила 127 случаев бездоговорного потребления электроэнергии на территории Иркутской области, сообщили SIA.RU в пресс-службе «Иркутской электросетевой компании».
Лидирующие позиции в нем по-прежнему занимают Иркутский район и Иркутск:
- Иркутский район – 2251431 руб.;
- Иркутск – 2036089 руб.;
- Эхирит-Булагатский район – 430598 руб.;
- Усольский район – 217955 руб.;
- Аларский район – 213802 руб.;
- Заларинский район – 140478 руб.;
- Черемховский район – 113993 руб;
- Нукутский район – 89839 руб.;
- Куйтунский район – 78494 руб.;
- Тулунский район – 74841 руб.
В соответствии с действующим законодательством кроме оплаты потребленной без договора электроэнергии, виновные обязаны заплатить административный штраф в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей.
На должностных лиц налагается штраф от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
В случае повторного выявления бездоговорного потребления штраф для граждан составит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, для должностных лиц – от восьмидесяти до двухсот тысяч, для юридических лиц - от двухсот до трехсот тысяч рублей.