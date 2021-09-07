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Ущерб от энерговоров в Иркутской области составил 6 млн рублей

Во втором квартале 2021 года Иркутская электросетевая компания выявила 127 случаев бездоговорного потребления электроэнергии на территории Иркутской области, сообщили SIA.RU в пресс-службе «Иркутской электросетевой компании».

Лидирующие позиции в нем по-прежнему занимают Иркутский район и Иркутск:

  • Иркутский район – 2251431 руб.;
  • Иркутск – 2036089 руб.;
  • Эхирит-Булагатский район – 430598 руб.;
  • Усольский район – 217955 руб.;
  • Аларский район – 213802 руб.;
  • Заларинский район – 140478 руб.;
  • Черемховский район – 113993 руб;
  • Нукутский район – 89839 руб.;
  • Куйтунский район – 78494 руб.;
  • Тулунский район – 74841 руб.

В соответствии с действующим законодательством кроме оплаты потребленной без договора электроэнергии, виновные обязаны заплатить административный штраф в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

На должностных лиц налагается штраф от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В случае повторного выявления бездоговорного потребления штраф для граждан составит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, для должностных лиц – от восьмидесяти до двухсот тысяч, для юридических лиц - от двухсот до трехсот тысяч рублей.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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