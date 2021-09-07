Ученые ИГУ провели отбор проб в акватории Байкальска для экологического мониторинга

Экспедиция состоялась в конце августа на научно-исследовательском судне ИГУ «М. М. Кожов», сообщили SIA.RU в пресс-службе вуза.

В составе экспедиции: ученые НИИ биологии ИГУ (начальник – Ольга Русановская, канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории стресс-физиологии и перспективных биотехнологий), стажеры, студенты биолого-почвенного факультета ИГУ.

Пробы отбирались в районе города Байкальска, где до 2013 года действовал целлюлозно-бумажный комбинат. Отобранный в ходе экспедиции материал зафиксирован. Теперь ученым НИИ биологии ИГУ предстоит его обработать и проанализировать в лабораторных условиях. Взятые пробы будут сопоставлены с аналогичными данными, полученными в районе пос. Большие Коты в рамках проекта долговременного мониторинга озера Байкал «Точка №1».

Это позволит сравнить ситуацию в акватории Байкальска с эталонной ситуаций в районе пос. Большие Коты, где антропогенное воздействие заметно меньше. Результаты будут предоставлены в ближайшее время, по их качеству можно будет судить как о состоянии акватории в целом, так и о необходимости реагирования и принятии мер по недопущению загрязнения акватории.

Мониторинг акватории Байкала в районе города Байкальска проводится в рамках соглашения между ИГУ и международной компанией En+ Group и реализации научно-образовательного компонента проекта по созданию Международного центра водных ресурсов (МЦВР) в городе Байкальске. Проведенная гидробиологическая экспедиция стала одним из первых шагов по развитию системы экологического мониторинга в районе Байкальска в ходе рекультивации БЦБК и реализации проекта МЦВР.

Отбор проб на пелагической стационарной станции №1, расположенной в Южном Байкале напротив поселка Большие Коты проводится еженедельно в рамках проекта «Точка №1», который является примером уникальной научной программы долговременного экологического мониторинга (с 1945 года), внесенной в Книгу рекордов России.