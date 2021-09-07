Министерство молодежной политики планирует сотрудничать с БрАЗом

Министр молодёжной политики Иркутской области Маргарита Цыганова побывала на предприятии, сообщает Братская студия телевидения.

«Я наслышана о Молодежном совете БрАЗа, со многими ребятами из актива завода я была знакома ранее. Мы хотим, чтобы заводская молодежь стала соавторами этих проектов, кураторами на своих территориях», – рассказала Маргарита Цыганова.

Нынешним студентам, школьникам может быть полезен опыт, который уже есть у работающей молодежи. Так как это уже взрослые, осознанные люди, которые строят свой карьерный пусть и могут быть наставниками.

Кроме того, отметила Цыганова, она рада будет поделиться своим опытом по части социального проектирования и получить конструктивную обратную связь.

Диалог длился около двух часов, в течении которых стороны получили возможность обозначить наиболее важные проблемы и высказать свои предложения.