Сиделка похитила у пожилой иркутянки драгоценности на 300 тысяч рублей

В последующем потерпевшая скончалась, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

В полицию обратилась дочь 93-летней пенсионерки. Она рассказала сыщикам, что в период, когда ее мама заболела и попала в больницу, из дома пропала шкатулка с ювелирными изделиями на общую сумму около 300 тысяч рублей.

Сыщики выяснили, что после случившегося 56-летняя женщина покинула областной центр и отправилась в город Вихоревка. Оперативники из Иркутска отправились туда и совместно с коллегами из Братска разыскали и задержали ее, а в съемном жилье обнаружили часть пропавшего золота и серебра.

Подозреваемую доставили в Иркутск. Женщина пояснила правоохранителям, что взяла ценности «на зло», посчитав, что получила недостаточно за свои услуги. Злоумышленнице грозит до 6 лет.